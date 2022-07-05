Из пермской колонии сбежал особо опасный заключенный

Из колонии в Пермском крае сбежал опасный заключенный, осужденный за убийство

Из колонии в Пермском крае сбежал особо опасный заключенный — 32-летний Иван Букков, осужденный за убийство. На свободе мужчина «охотился» на таксистов. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина был ранее судим за разбой, совершенный еще в несовершеннолетнем возрасте. Позднее, в 2008 году, его осудили на 20 лет колонии за убийство. Мужчина под видом пассажира садился в такси, затем атаковал водителей. Таким образом Букков убил 31-летнего водителя, перерезав ему горло. Тело таксиста нашли в кустах, преступник скрылся на авто погибшего.

Еще одно нападение фигурант совершил с напарником: они, угрожая ножом, засунули в багажник таксиста-женщину. Ей удалось сбежать, когда преступники начали распивать спиртное.

Преступник отбывал срок в исправительной колонии поселка Красный Берег. 3 июля он выполнял работы по демонтажу и сбежал. Сотрудники колонии обнаружили побег лишь вечером.

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