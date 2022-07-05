Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка привязывала дочь к кровати и выгоняла зимой в холодный сарай

Жительница Кушвы привязывала дочь к кровати и выгоняла зимой в холодный сарай

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница города Кушвы на весь день привязывала свою десятилетнюю дочь к кровати, когда уходила из дома. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Кроме того, осенью и зимой мать выгоняла ребенка в легкой одежде в холодный сарай и баню без отопления, где девочка проводила до трех часов, добавили в ведомстве. Все описанные преступления совершались в период с лета 2020 года по декабрь 2021-го.

В прокуратуре отметили, что женщина полностью признала свою вину. Россиянке грозит семь лет колонии по части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») Уголовного кодекса России.

Ранее в Волгоградской области задержали женщину, которая опускала голову падчерицы в унитаз и прикладывала к ней утюг. Кроме того, россиянка избивала девочку до потери сознания руками, ногами и ремнем.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска
Российский губернатор предупредил ЕС о «крайнем ответе» на блокировку транзита
IKEA объяснила сбой на сайте после начала распродажи
НАТО приступило к ратификации членства Швеции и Финляндии
Алиханов высказался о цели Литвы в вопросе калининградского транзита
В Кремле ответили на вопрос о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»
Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-25
Милиция Киргизии не обнаружила взрывных устройств у посольств России и Китая
Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
Минобороны рассказало об ударах по целям ВСУ в Харькове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.