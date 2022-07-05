Россиянка привязывала дочь к кровати и выгоняла зимой в холодный сарай

Жительница Кушвы привязывала дочь к кровати и выгоняла зимой в холодный сарай

Жительница города Кушвы на весь день привязывала свою десятилетнюю дочь к кровати, когда уходила из дома. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Кроме того, осенью и зимой мать выгоняла ребенка в легкой одежде в холодный сарай и баню без отопления, где девочка проводила до трех часов, добавили в ведомстве. Все описанные преступления совершались в период с лета 2020 года по декабрь 2021-го.

В прокуратуре отметили, что женщина полностью признала свою вину. Россиянке грозит семь лет колонии по части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») Уголовного кодекса России.

Ранее в Волгоградской области задержали женщину, которая опускала голову падчерицы в унитаз и прикладывала к ней утюг. Кроме того, россиянка избивала девочку до потери сознания руками, ногами и ремнем.