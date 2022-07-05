Россиянина осудили на 11 лет за похищение и изнасилование школьницы

Жителя Магадана осудили на 11 лет за похищение и изнасилование школьницы

Жителя Магадана осудили на 11 лет за похищение и изнасилование школьницы — 31-летнего преступника судили по четырем статьям УК РФ. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 5 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Магаданской области.

По данным ведомства, в середине 2019 года фигурант познакомился с 15-летней девушкой, он вступил с ней в половые отношения по обоюдному согласию, зная о том, что девушке нет 18 лет. Позже пара распалась, но осенью 2021 года, когда мужчина увидел девушку на улице, то ударил ее по голове. Школьница потеряла сознание, тогда мужчина затащил ее в свое авто. Катаясь по улицам Магадана, он избивал ее, а затем вывез в глухое место и изнасиловал. После этого мужчина озвучил угрозу жизни и здоровью девушки, однако позже потерпевшая все же обратилась в правоохранительные органы.

Следствие завело дела по четырем статьям УК РФ: «Похищение несовершеннолетней», «Изнасилование несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии», «Угроза убийством» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Суд в совокупности дал фигуранту за эти преступления 11 лет строгого режима и частично удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда.

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