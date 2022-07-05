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Гималайский медведь-почесун попал на камеры в приморском нацпарке

Гималайский медведь-почесун попал на камеры в приморском нацпарке «Земля леопарда»

В приморском нацпарке «Земля леопарда» на камеры фотоловушки попал гималайский медведь-почесун. Видеозапись опубликована в Telegram-канале учреждения.

Сотрудники «Земли леопарда» пояснили, что таким образом хищник оставлял метку.

«Вообще у этих мишек и деревьев особые "отношения". Словно очень большая птица, медведь может устроить себе берлогу даже в дупле живого дерева, не говоря уже о просторных сухостойных стволах. Полудревесный образ жизни! В отличие от бурых», — говорится в публикации.

В июне стало известно, что амурская тигрица Т 41F из нацпарка «Земля леопарда» стала мамой — фотоловушки зафиксировали ее с двумя тигрятами. Ориентировочно, детенышам около полугода и ранее они не попадали на камеры. Тигрица же два года назад прославилась как героиня лучшей в мире фотографии дикой природы по версии английского Музея естественной истории.

Здесь и сейчас
Сергей Истомин
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