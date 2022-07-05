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В Большом театре показали программу MODANSE Светланы Захаровой

В Большом театре показали программу MODANSE Светланы Захаровой

Фото: Дмитрий Старшинов

В Большом театре прошли показы знаменитой программы MODANSE, созданной компанией MuzArts. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Два балета обновленной программы были представлены на Исторической сцене 30 июня и 1 июля. Главные партии в спектаклях исполнила народная артистка России, прима-балерина Большого театра и этуаль Ла Скала Светлана Захарова.

Первый балет под названием «Как дыхание» был адаптирован итальянским хореографом Мауро Бигонцетти специально для российского зрителя. Его премьера состоялась во всемирно известном театре Ла Скала пять лет назад.

В этом году специальным гостем программы стал звезда современной хореографии Ильдар Гайнутдинов. Вместе с другими артистами он выступил на сцене Большого под музыку великого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя.

Фото: Дмитрий Старшинов

Второе отделение было посвящено балету «Gabrielle CHANEL», поставленному хореографом Юрием Посоховым на музыку композитора Ильи Демуцкого. Спектакль рассказал историю французского модельера Коко Шанель и ее пути от провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных модных домов. В постановке приняли участие премьеры балета Большого театра, в числе которых Денис Савин, Михаил Лобухин, Артемий Беляков, Вячеслав Лопатин и другие. Артисты выступали в эксклюзивных костюмах CHANEL, созданных модным домом специально для балета.

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