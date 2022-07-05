В Ингушетии началось строительство школы на 250 мест

Пресс-служба Минстроя Ингушетии: в городе Сунжа к 2023 году построят школу на 250 мест

В городе Сунжа, Ингушетия, в рамках нацпроекта «Образование» началось строительство новой школы на 250 мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя республики.

На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

Согласно утвержденному проекту, здание школы будет трехэтажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала с подвалом. На первом этаже планируется обустроить учебные помещения средних и старших классов, столовую, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения. На втором этаже будут организованы ученые классы для начальной школы и библиотека.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии представители местного тейпа Котиевых восстановят средневековую боевую башню, которая располагается в высокогорном башенном поселке Верхний Оздик в центральной части Галгаевского ущелья. На его территории объекта располагается одна боевая, две полубоевые и девять жилых башен, а также различные пристройки.