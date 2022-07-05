Минобороны Латвии предложит ввести всеобщую военную службу

Министр обороны Латвии Пабрикс заявил о возможности ввести всеобщую военную службу

Министерство обороны Латвии предложит ввести в стране всеобщую военную службу. С таким заявлением выступил министр обороны страны Артис Пабрикс, его цитирует «Интерфакс».

Пока обсуждается возможность постепенного введения всеобщей военной службы в течение пяти лет. Первый этап начнется 1 января 2023 года, он будет предполагать добровольное участие.

Пабрикс считает, что в первый год могут призвать около одной тысячи человек. При этом призывы будут проводить два раза в год — 1 января и 1 июля. Призывникам предложат как всеобщую службу, так и службу в нацгвардии (Земессардзе) в течение пяти лет по 20 дней в году. Кроме того, будут предложены курс командира отряда и альтернативная военная служба.

Всего длительность службы составит 11 месяцев. Призывники — это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины тоже смогут служить, но только на добровольных началах.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ядром обороны страны должна оставаться хорошо оснащенная профессиональная армия. Дополнением к ней может стать частично обязательная военная служба.