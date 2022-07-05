TikTok разблокировал видео с украинским послом

TikTok разблокировал видео с высказываниями посла Украины Мельника о Бандере

Администрация социальной сети TikTok разблокировала видеофрагмент интервью, в котором посол Украины в Германии Андрей Мельник положительно высказывается о лидере украинских националистов Степане Бандере. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, соцсеть разблокировала видеоролик вечером 4 июля. При этом компания не раскрыла причины блокировки и не объяснила, что именно в высказываниях украинского посла могло нарушить политику соцсети. «Мы знаем, что не всегда поступаем верно — это сложная область с множеством нюансов, и мы продолжаем стремиться к укреплению наших правил и реализации стратегий, а также обучению сотрудников», — прокомментировал инцидент представитель платформы.

О блокировке видео с высказываниями посла Украины о Бандере 4 июля сообщил немецкий журналист Тило Юнг, который взял у дипломата интервью. Юнг в Twitter продемонстрировал скриншот из своего канала в TikTok, в котором говорилось, что ролик с послом заблокировали из-за нарушения правил соцсети.

Интервью, в котором Мельник выразил симпатию Бандере, Юнг опубликовал на своем YouTube-канале 29 июня. Во время беседы с журналистом дипломат назвал украинского националиста «борцом за свободу» и признался, что посещал его могилу в Мюнхене. Кроме того Мельник назвал неправдой данные о причастности сторонников Бандеры к массовым убийствам поляков и евреев.

В годы Второй Мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. В годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.