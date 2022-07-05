Суд дал шесть лет колонии россиянину за смерть 17-летней девушки в его машине

Под Волгоградом осудили на 6 лет экс-сотрудника УФСИН за утонувшую в его машине девушку

Урюпинский городской суд Волгоградской области приговорил к шести годам лишения свободы Ивана Николаева за пьяное вождение, которое привело к смерти девушки, и обман сотрудников полиции. Об этом во вторник, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статье 306 («Заведомо ложный донос о совершении преступления») и пунктам «а», «б», части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии-поселении. Молодой человек был сотрудником УФСИН, уточняет портал V1.RU.

Пьяный 24-летний парень отдыхал с 17-летней девушкой у реки Хопер. Внезапно машина с пассажирами съехала в воду, но водителю удалось выбраться из тонувшего транспорта, а девушка осталось заперта на переднем сиденье и утонула. Тело несовершеннолетней было найдено местными рыбаками.

Чтобы скрыть преступление, фигурант задумал обмануть правоохранителей и сообщил об угоне машины, якобы совершенном пропавшей девушкой. Вину молодой человек не признал, хотя не отрицает факт ложного доноса.