20-летняя внучка Бориса Ельцина показала откровенные фото в купальнике

20-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото в купальнике во время отдыха

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала откровенные фото, сделанные во время отдыха. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 20-летняя девушка позировала в черном купальнике с глубоким V-образным вырезом, частично обнажающим грудь. Образ родственницы политика дополняли длинные распущенные волосы естественного русого оттенка, а также солнцезащитные очки с прямоугольными линзами. При этом за ее спиной видны пальмы и постройка с резными деревянными опорами.

Пользователи оценили фотосессию Юмашевой, сделав комплименты ее внешности. «Красивые волосы, красивые руки, красивое лицо... Ты прекрасна», «Очень чувственная», «Горячая», «Генетика... Роскошная девушка», — отметили они.

В январе 2021 года агент российского футболиста Федора Смолова Елена Болотова, представляющая интересы нападающего, подтвердила информацию о его романе с Юмашевой. «Никто не прячется, просто мы не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь», — заявила агент. Она добавила, что Смолову очень важно жить в гармонии. В январе 2020 года сообщалось, что футболист сделал предложение возлюбленной. Планировалось, что церемония пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.