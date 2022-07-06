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Выставка адыгских художников пройдет в Краснодаре

В Краснодаре пройдет выставка художников из Адыгеи

Изображение: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка художников из Адыгеи, приуроченная к 100-летию государственности региона. Об этом сообщают «Кубанские новости».

На выставке будет представлено более ста произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства адыгских художников конца XX-начала ХХI веков. Выставка продлится до 17 июля.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко открылась выставка полотен Николая Рериха из коллекции Русского музея. В экспозицию войдут работы разных периодов жизни Рериха, всего более 40 картин, в том числе эскизы декораций для постановки половецких плясок из оперы Бородина «Князь Игорь», а также эскизы к балету «Весна священная» и драме «Пер Гюнт».

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Сергей Истомин
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