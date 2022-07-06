Российские полицейские раскрыли аптеки с незаконной продажей списанных лекарств

Из продажи столичных аптек изъяты препараты по делу о сбыте краденых лекарств

В Москве правоохранители по делу о сбыте краденых лекарств изъяли из незаконного оборота аптек списанные препараты для лечения СПИДа и рака на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Полицейским стало известно о незаконной продаже дорогих лекарств благодаря коду маркировки. 11 октября 2021 года они в рамках «проверочной закупки» заказали лекарства на 260 тысяч рублей с доставкой. В качестве курьера на встречу приехала Анжелика Хабибулина - учредитель «Нашей аптеки», где была оформлена покупка.

Стражи порядка доставили ее в отдел, где выяснилось, что препараты были проданы по завышенной цене с поддельным чеком.

Кроме того, под руководством женщины находилась еще одна аптека — «Вайлет». Полицейские осмотрели обе точки, где изъяли лекарства на сумму более 8 миллионов рублей, программное обеспечение и мини-принтеры для печати поддельных чеков.

Кроме того, в телефоне Хабибулиной был найдет групповой чат «Заказ» с 20 контактами ее соучастников.

Спустя восемь месяцев расследования правоохранители установили личности всех владельцев подозрительных аптек, скупавших препараты в государственных медучреждениях. Свою вину предполагаемые поставщики так и не признали. Представители больниц утверждают, что препараты были использованы по назначению — для лечения пациентов, поэтому в руки недобросовестных аптекарей они могли попасть только через них.