В Армении задержаны с «общаком» двое воров в законе

Служба нацбезопасности Армении задержала двух воров в законе с 180 тысячами евро

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали двух воров в законе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У правоохранительных органов имеются доказательства, что задержанные авторитеты руководили преступной группой, поддерживающей криминальную субкультуру. Воры отдавали подчиненным приказы, занимались сбором средств в «общак», в том числе и в местах лишения свободы. У задержанных конфисковано 180 тысяч евро.

6 июля возбуждено уголовное дело против семи человек, трое из них занимают высшую ступень в криминальной иерархии. Всего в ходе расследования задержаны шесть человек.