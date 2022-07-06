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Стилистка раскрыла удешевляющие женский образ цвета

Стилистка Чан заявила, что одежда ярких цветов может удешевлять образ женщины

Фото: Choi sungwoo / Unsplash

Стилистка Ханна Чан раскрыла удешевляющие женский образ цвета. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, испортить внешний вид могут предметы гардероба ярких оттенков, поскольку их трудно правильно сочетать с другими вещами и не каждая покупательница сможет составить из них элегантный наряд. Взамен Чан предложила выбирать изделия нейтральных тонов, которые, по ее словам, выглядят дорого.

Кроме того, специалистка призвала избегать одежды из тонких, легко мнущихся материалов, а также вещей с различными узорами и принтами. «Дело не в том, что все узоры обязательно безвкусные, а в том, что сложно понять, какие из них смотрятся хорошо», — заявила автор видео.

Ранее в июле британская стилистка Анна Бей назвала портящие образ детали в жару. По словам эксперта, чтобы следовать этикету и оставаться элегантными в течение летнего сезона, женщинам не следует носить шляпы в вечернее время, а также надевать короткие облегающие наряды на экскурсии и юбки длины мини на пикники.

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Алина Гостева
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