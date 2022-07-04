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Стилистка назвала портящие образ женщины детали в жару

Стилистка Бей считает, что плохой педикюр и короткая юбка портят женский образ летом
Анна Бей

Анна Бей. Кадр: Anna Bey / YouTube

Британская стилистка Анна Бей назвала портящие образ детали в жару. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

По словам эксперта, чтобы следовать этикету и оставаться элегантными в течение летнего сезона, женщинам не следует носить шляпы в вечернее время, а также надевать короткие облегающие наряды на экскурсии и юбки длины мини на пикники. «Я бы сказала, что платья длины макси в данном случае подошли бы лучше всего, потому что они смогу прикрыть все, что необходимо. Вы будете выглядеть элегантно и женственно, словно богиня», — пояснила она.

Кроме того, Бей считает, что ухудшить внешний вид может плохой педикюр и избыток тонального крема, который не дает коже дышать и подчеркивает ее несовершенства, смешиваясь с потом.

В июне женский коуч Паулина Коннор раскрыла пять распространенных ошибок при выборе образа на свидание. По словам эксперта в области отношений, удешевить образ и испортить впечатление о девушке способны такие детали, как отросшие корни и сухие кончики волос. Кроме того, специалистка призвала не приходить на встречу с потенциальным избранником с длинными наращенными ногтями с ярким лаком и различными украшениями.

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Алина Гостева
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