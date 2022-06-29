Раскрыты ошибки девушек при выборе образа на свидание

Коуч Коннор считает, что длинные ногти и сухие кончики волос способны испортить свидание

Женский коуч Паулина Коннор раскрыла пять распространенных ошибок при выборе образа на свидание. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта в области отношений, удешевить образ и испортить впечатление о девушке способны такие детали, как отросшие корни и сухие кончики волос. Кроме того, специалистка призвала не приходить на встречу с потенциальным избранником с длинными наращенными ногтями с ярким лаком и различными украшениями.

В то же время недочетами в стиле Коннор считает резинку для волос, оставленную на запястье, и использование тонального крема, который не соответствует оттенку кожи.

В апреле британская звездная стилистка Карен Уильямс назвала лучшую одежду для первого свидания. Она сочла выбор классической одежды уместным в данном случае и порекомендовала скомбинировать белую рубашку свободного кроя с брюками или джинсами с завышенной талией. Кроме того, Уильямс включила в данный список изделия в стиле «сдержанная сексуальность», отметив, что слишком откровенные или слишком неприметные наряды могут испортить атмосферу.