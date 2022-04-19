Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названа лучшая одежда для первого свидания

The Sun: стилистка Уильямс назвала наряд в классическом стиле лучшей одеждой для свидания

Фото: Unsplash

Британская звездная стилистка Карен Уильямс назвала лучшую одежду для первого свидания. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По мнению собеседницы издания, чтобы произвести правильное впечатление во время встречи, следует придерживаться нескольких советов в подборе наряда. Так, она сочла выбор классической одежды уместным для первого свидания и порекомендовала скомбинировать белую рубашку свободного кроя с брюками или джинсами с завышенной талией.

Кроме того, Уильямс включила в данный список изделия в стиле «сдержанная сексуальность», отметив, что слишком откровенная или слишком неприметная одежда могут испортить должную атмосферу. По словам эксперта, необходимого эффекта можно достичь, скомбинировав мешковатые джинсы с приталенной белой футболкой и объемным блейзером. Также удачным она назвала сочетание комбинезона из джинсовой или хлопчатобумажной ткани с туфлями на шпильках.

При этом тем, кто хочет «выглядеть» круто на первой встрече, Уильямс посоветовала совместить длинное платье с рукавами-фонариками с белыми ботинками и дополнить наряд байкерской курткой.

В марте эксперты сервиса по подбору одежды Thread составили список худших нарядов для первого свидания, лидером которого оказался спортивный костюм. Согласно опросу, резиновые сабо марки Crocs, популярные у молодого поколения, заняли вторую строчку рейтинга. На третьем месте расположилась обувь, выполненная из прозрачного пластика, а на четвертом — так называемые штаны афгани (широкие брюки с низким расположением шагового шва).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»
Ле Пен напомнила о воссоединении Крыма с Россией по итогам референдума
Раскрыты детали гибели бывшего топ-менеджера Газпромбанка и его семьи
Украинская прокуратура собралась арестовать имущество жены Медведчука
Комбинату «Азовсталь» предрекли скорое освобождение
Министр просвещения уточнил планы по введению уроков истории с первого класса
Названы страны с подорожавшим из-за россиян жильем
Российские Су-27 отработали посадку на условно поврежденный аэродром
Власти российского региона рассказали о вернувшемся из украинского плена солдате
Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.