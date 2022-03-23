Названы худшие наряды для первого свидания

Сервис по подбору одежды Thread: спортивный костюм — худшая одежда для первого свидания

Эксперты сервиса по подбору одежды Thread составили список худших нарядов для первого свидания, лидером которого оказался спортивный костюм. Результаты соответствующего исследования приводит британское издание Metro.

Согласно опросу, резиновые сабо марки Crocs, популярные у молодого поколения, заняли вторую строчку рейтинга. На третьем месте расположилась обувь, выполненная из прозрачного пластика, а на четвертом — так называемые штаны афгани (широкие брюки с низким расположением шагового шва).

Кроме того, в перечень самых неподходящих для первого свидания нарядов вошли экстремально короткие женские шорты, велосипедки, джинсы с декоративными прорезями и комбинезоны. Также опрошенные не хотели бы видеть на пришедшем на встречу человеке кроссовки на каблуке и угги, несмотря на то, что подобные изделия вновь становятся трендовыми, отметили специалисты.

При этом исследование показало, что женщин, как правило, выбор одежды для свидания беспокоит больше, чем мужчин. Кроме того, большинство респонденток заявили, что могут отказаться от встречи с молодым человеком из-за его наряда.

Ранее в марте основательница бренда женской одежды Descendant Джулия Линнинг назвала четыре действенных способа, которые помогут вычислить лишние вещи в гардеробе. Так, по мнению модного эксперта, необходимо выбросить одежду, которую не носили в течение последних шести месяцев, поскольку вероятность ее повторного использования мала.