В модном бренде назвали четыре способа вычислить лишние вещи в гардеробе

Чтобы избавиться от лишней одежды, необходимо задаться вопросом о ее соответствии фигуре

Основательница бренда женской одежды Descendant Джулия Линнинг (Julia Leaning) назвала четыре действенных способа, которые помогут вычислить лишние вещи в гардеробе. На TikTok-видео с ее советами обратило внимание издание The Sun.

По словам приверженки минималистических тенденций с никнеймом shopdescendant, тем, кто желает избавить гардероб от лишних нарядов, в первую очередь следует задаться вопросом, все ли вещи на данный момент им подходят. Если одежда перестала соответствовать параметрам фигуры или не гармонирует с внешностью, Линнинг рекомендует перестать хранить ее дома.

Также, по мнению модного эксперта, необходимо выбросить одежду, которую не носили в течение последних шести месяцев, поскольку вероятность ее повторного использования мала. Кроме того, следует исключить устаревшие вещи, которые перестали подходить стилю хозяина.

В заключение Линнинг посоветовала в очередной раз проинспектировать гардероб и поинтересоваться, купили бы вы собственные вещи, если бы вновь увидели их в магазине. В случае отрицательного ответа данные наряды также необходимо выбросить, призвала специалистка.

Ранее в марте американский персональный стилист Би (фамилия не называется) поделилась тремя методами сортировки одежды, которые позволят установить в шифоньерах необходимый порядок. В первую очередь специалистка порекомендовала разделить наряды по сезонам и убрать вещи, которые не соответствуют текущему времени года.

