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Стилист раскрыла простой способ собираться по утрам за семь минут

Стилист рассказала, что правильно организованный гардероб поможет собираться за семь минут

Кадр: @howtobeestylish / TikTok

Американский персональный стилист раскрыла несколько простых способов организовать свой гардероб таким образом, чтобы на сборы по утрам уходило всего семь минут. На TikTok-видео с ее лайфхаком обратило внимание издание The Sun.

Уроженка Нью-Йорка Би (фамилия не называется) поделилась тремя методами сортировки одежды, которые позволят установить в шифоньерах необходимый порядок. В первую очередь специалистка порекомендовала разделить наряды по сезонам и убрать вещи, которые не соответствуют текущему времени года. На размещенных кадрах она продемонстрировала гардероб своей клиентки, откуда исключила зимние свитера и куртки. Кроме того, американка посоветовала упорядочить одежду по типу, сгруппировав футболки с футболками, платья с платьями и так далее.

В завершении стилист отметила, что также важно разграничить изделия по тематике — например, организовать отделения с одеждой для вечеринок или бизнес-встреч. «Сделав это, вы сможете одеваться намного быстрее, потому что будете знать, где лежат наряды и когда их надевать», — заключила она.

В январе австралийская блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) показала на видео способ сэкономить место в гардеробе посредством правильного хранения постельного белья. На размещенных кадрах женщина поместила два края простыни на резинке во внутрь противоположных концов, после чего сложила несколько раз. Затем эксперт проделала аналогичные действия с наволочками и обычной простыней, чтобы они совпадали по размеру. В конце Мила разместила полученный комплект внутрь последней наволочки.

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Алина Гостева
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