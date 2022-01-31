Блогерша показала способ сэкономить место в гардеробе

Австралийка показала способ сэкономить место в гардеробе посредством правильного хранения постельного белья. Соответствующий ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Блогерша Шантель Мила регулярно делится с подписчиками видео, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею для поддержания чистоты и уюта в доме. В одном из последних постов она дала зрителям рекомендации, которые помогают ей уместить большее количество вещей в шкафу.

На размещенных кадрах женщина помещает два края простыни на резинке во внутрь противоположных концов, после чего складывает несколько раз. Затем эксперт проделывает аналогичные действия с наволочками и обычной простыней, чтобы они совпадали по размеру. В конце Мила размещает полученный комплект внутрь последней наволочки.

Пользователи сети поблагодарили ее за действенный лайфхак в комментариях. «Это просто гениально. Теперь все мое постельное белье сложено таким образом», «Полезный пост, мне понравилось хранить комплекты в таких кубах», «О, отличный совет!», «Спасибо!», «Никогда бы не додумалась», «Гениально и просто», — писали они.

В октябре Шантель Мила перечислила простые способы сэкономить время на уборке в спальне. Для того, чтобы сократить время на расстилание простыни, нужно обратить внимание на расположение ярлыка. Мила объяснила, что простыню нужно стелить так, чтобы ярлык находился в правом нижнем углу кровати. По ее словам, это ускорит поиски нужной стороны белья.