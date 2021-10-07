Блогерша раскрыла простые способы сократить время уборки в спальне

Жительница Австралии раскрыла простые способы сэкономить время на уборке в спальне и порадовала пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых во время уборки дома. В одном из последних роликов женщина дала подписчикам три совета, которые будут полезными во время уборки в спальне.

Для того, чтобы сократить время на расстилание простыни, нужно обратить внимание на расположение на ней ярлыка. Мила объяснила, что простынь нужно стелить так, чтобы он находился в правом нижнем углу кровати. По ее словам, это ускорит поиски нужной стороны белья.

Помимо этого, чтобы не тратить время на глажку простыней, блогерша посоветовала стелить их на кровать мятыми, а затем сбрызгивать обычной водой. После того, как белье станет влажным, нужно разгладить мятую поверхность руками, и она сразу станет ровной.

Также Мила порекомендовала периодически класть подушки в сушильную камеру и сушить их с теннисными мячиками на протяжении пяти минут. Она заверила, что это сделает их более мягкими и объемными.

Пользователи сети поблагодарили девушку за лайфхаки. «Это гениально! Спасибо вам большое за такие полезные советы!», «Что бы я без вас делала!», «Наконец-то я не буду тратить время на глажку постельного белья!», «Я обязательно попробую повторить эти лайфхаки!», «Я обожаю ваш аккаунт! Он просто незаменим для меня!» — писали они.

В сентябре Шантель Мила поделилась лайфхаками для уборки туалета. Она объяснила, что для того, чтобы после использования ершика вода не попадала на пол, нужно закрепить его под ободком унитаза на несколько минут, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Таким образом, не придется тратить время на лишнюю уборку.