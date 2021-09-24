Блогерша поделилась лайфхаками для уборки туалета и порадовала подписчиков

Жительница Австралии поделилась лайфхаками, которыми она пользуется во время уборки в ванной комнате, и порадовала подписчиков. На опубликованный в ее TikTok-аккаунте ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Шантель Мила (Chantel Mila) объяснила, что для того, чтобы после использования ершика вода не попадала на пол, нужно закрепить его под ободком унитаза на несколько минут, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Таким образом, не придется тратить время на лишнюю уборку.

Помимо этого, чтобы придать ванной комнате более ухоженный вид, блогерша порекомендовала складывать свободный край туалетной бумаги в треугольник. Так, по ее словам, санузел будет выглядеть «как в гостинице». Также Мила посоветовала приобрести масло чайного дерева и наносить его на внутреннюю поверхность рулона туалетной бумаги, чтобы приятный аромат распространялся по всей комнате.

Кроме того, австралийка подчеркнула, что масло можно использовать для мытья туалета, раковины и душевой кабины. «Смешайте масло чайного дерева, белый уксус и средство для мытья посуды. Такой раствор сделает поверхности чистыми и сверкающими», — заверила она.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхаки. «Боже мой, спасибо тебе огромное за твои советы!», «Лайфхак с ершиком — гениальный!», «И почему я не знала об этом раньше!», «Спасибо большое! Я обязательно это попробую!», «Шантель, ты как всегда меня выручаешь!» — писали юзеры.

Ранее в сентябре Шантель Мила поделилась простыми способами сэкономить время на уборке. Так, женщина порекомендовала покрывать очищенную раковину детским увлажняющим маслом. По ее словам, оно способно отталкивать грязь от поверхности и сохранять ее блеск. Также австралийка посоветовала наносить на зеркала пену для бритья, которая позволит им дольше оставались чистыми и меньше запотевать.