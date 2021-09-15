Блогерша поделилась простыми способами сэкономить время на уборке

Австралийская блогерша поделилась простыми методами сэкономить время на уборке в доме. На опубликованные в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

По словам Шантель Милы (Chantel Mila), для того, чтобы сэкономить время на уборке пыли с верхней части шкафов, необходимо класть на них газеты. Так, пыль будет скапливаться на бумаге, а не на мебели. Газеты со скопившимися загрязнениями нужно периодически заменять на новые, при этом поверхность шкафов будет оставаться чистой.

Помимо этого, женщина порекомендовала покрывать очищенную раковину детским увлажняющим маслом. По ее словам, оно способно отталкивать грязь от поверхности и сохранять ее блеск. Также австралийка посоветовала наносить на зеркала пену для бритья, которая позволит им дольше оставались чистыми и меньше запотевать.

В заключение Мила показала, как быстро очистить чайник от накипи — для этого следует наполнить его водой с соком лимона, вскипятить раствор, а затем дать ему остыть. Блогерша заверила, что после этого накипь отстанет от стенок чайника, и его поверхность станет чистой и блестящей.

Ранее в сентябре основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) раскрыл главные ошибки при стирке белья. В первую очередь, эксперт заверил, что отбеливатель не делает одежду светлее. По его словам, использование упомянутого средства приводит к быстрому изнашиванию тканей и портит качество вещей из шерсти, кожи и шелка. «Вместо отбеливателя лучше добавлять в стиральную машину полстакана белого уксуса», — сказал он.