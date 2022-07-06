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Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

В возрасте 89 лет умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

Фото: Московская государственная академия хореографии

Ушла из жизни балерина Большого театра, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении на сайте Большого театра уточняется, что Богуславская скончалась после продолжительной болезни. Ей было 89 лет. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Богуславская родилась в 1932 году в Москве. Окончила Московское хореографическое училище, а также ГИТИС, получив специальность театроведа. С 1951 по 1974 год Богуславская работала в Большом театре. Она была первой исполнительницей партии Бетси в балете «Анна Каренина» композитора Родиона Щедрина.

Больше 10 лет артистка преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. В 1987-1989 годах работала в ГИТИСе, а с 1992 года — в Академии танца при Новом гуманитарном университете.

В 2014 году Богуславская была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ.

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Дениза Мацаева
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