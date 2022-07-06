Бразилия подтвердила гибель двух своих граждан на Украине

МИД Бразилии подтвердил гибель 1 июля двух своих граждан на Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии подтвердило информацию о гибели еще двух граждан своей страны «вследствие конфликта» на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели 1 июля двух бразильских граждан на украинской территории вследствие конфликта в этой стране», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны. Личности погибших не раскрываются. МИД Бразилии поддерживает контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи.

Ранее сообщалось о смерти 39-летней бразильской модели Талиты ду Валье, которая работала снайпером на Украине. Манекенщица присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад и 2 июля была убита в Харькове в результате возгорания ее бункера.

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