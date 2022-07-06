Bulgarian Military: военнослужащие ВС Украины продали России две французские САУ Caesar

Украинские военнослужащие продали две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, предоставленные Киеву, российской армии за 120 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Bulgarian Military со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным СМИ, действительная цена одной гаубицы составляет порядка семи миллионов долларов. Кроме того, издание утверждает, что Интерпол осведомлен о незаконной продаже оружия офицерами ВСУ.

Некоторое время назад французский политик Жоффри Болле после сообщений об утрате САУ заявил, что армию Франции обобрали, и обвинил в этом президента страны Эммануэля Макрона.

В июне французский политик Режис Кастельно заявил, будто российские военные захватили две французские САУ Caesar во время боев на Украине.