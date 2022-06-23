Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России заявили о захвате французских гаубиц

«Уралвагонзавод» прокомментировал сообщение о захвате САУ Caesar российскими военными

Фото: Reuters

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» прокомментировал сообщение о захвате российскими военными поставленных Украине французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Соответствующую запись официальный новостной канал УВЗ оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС.

Политик завил, что две установки Caesar в хорошем состоянии захватили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — написал российский концерн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине еще шесть САУ Caesar. Дальность действия самоходных гаубиц составляет 40 километров.

В мае Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных гаубиц Caesar на Украине. САУ получила орудие TR F1 калибра 155 миллиметров с системой управления огнем SIGMA 30.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Украине предоставили статус кандидата в ЕС
Названо место похорон Юрия Шатунова
Соперник Загитовой раскрыл план на показательный боксерский бой
Додон предсказал развал Евросоюза
Эрмитаж введет мораторий на выставки в Европе и США
Установку памятника Шатунову опровергли
В России заявили о захвате французских гаубиц
Международная федерация плавания согласовала проведение ЧМ в Казани
Cisco решила прекратить свою деятельность в России и Белоруссии
Microsoft приготовилась к жесткому сокращению бизнеса в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.