В России заявили о захвате французских гаубиц

«Уралвагонзавод» прокомментировал сообщение о захвате САУ Caesar российскими военными

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» прокомментировал сообщение о захвате российскими военными поставленных Украине французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Соответствующую запись официальный новостной канал УВЗ оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС.

Политик завил, что две установки Caesar в хорошем состоянии захватили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — написал российский концерн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине еще шесть САУ Caesar. Дальность действия самоходных гаубиц составляет 40 километров.

В мае Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных гаубиц Caesar на Украине. САУ получила орудие TR F1 калибра 155 миллиметров с системой управления огнем SIGMA 30.