На Украине заметили французские гаубицы CAESAR

«Российская газета»: на Украине заметили самоходные артиллерийские установки CAESAR

Самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR французского производства заметили на Украине. Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных гаубиц. На запись обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что французские установки могут состоять на вооружении 55-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующей на Запорожском направлении.

Украинские военные проходили обучение для освоения самоходных артиллерийских установок CAESAR во Франции.

Первый образец самоходной гаубицы CAESAR продемонстрировали в 1994 году, а в 2002 году французские военные получили первые САУ. Установки для вооруженных сил Франции получили шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной. САУ оснащена орудием TR F1 калибра 155 миллиметров с системой управления огнем SIGMA 30.

Ранее в публикации «Российской газеты» САУ vz.77 Dana, которые Чехия поставила Украине, назвали устаревшими.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украине направят САУ CAESAR в рамках военной помощи.

В марте издание 19FortyFive оценило возможности российских снарядов «Краснополь», которые позволяют поразить цель несколькими выстрелами.