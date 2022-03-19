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Офицер США восхитился «умной» российской артиллерией

Американский офицер Иствуд признал мощность и точность «умной» российской артиллерии

Фото: Министерство обороны России / Global Look Press

Американский офицер Брент Иствуд восхитился преимуществами «умной российской артиллерии», предназначенной для точного поражения важных целей. Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.

Иствуд рассказал, что одним из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц, является 152-миллиметровый снаряд «Краснополь». Офицер США отметил, что подобное вооружение можно применять как для контрбатарейной борьбы, так и для разрушения центров управления, бункеров и объектов инфраструктуры противника. Данная технология благодаря своей точности позволяет не тратить лишние снаряды и сделать всего один или пару выстрелов, добавил он.

Помимо этого, Иствуд признал, что снаряд превосходит по дальности, массе и прочим показателям свой американский аналог M712 Copperhead.

Ранее бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал российский С-400 «Триумф» серьезной угрозой и лидирующим в мире зенитным ракетным комплексом (ЗРК). «Он самый смертоносный, имеет самый большой радиус действия, вам будет труднее всего взломать систему, когда она захватит вас», — сказал эксперт.

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Марина Совина
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