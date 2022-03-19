Пилот ВВС США назвал российский С-400 самым смертоносным в мире ЗРК

Американский летчик Джон Венейбл назвал С-400 «Триумф» лидирующим в мире ЗРК

Бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал российский С-400 «Триумф» серьезной угрозой и лидирующим в мире зенитным ракетным комплексом (ЗРК), пишет Defense News.

«Он самый смертоносный, имеет самый большой радиус действия, вам будет труднее всего взломать систему, когда она захватит вас», — сказал эксперт.

По его мнению, полет на небольших высотах — один из немногих способов, которыми пилоты самолетов вроде МиГ-29 могут избежать такой системы противовоздушной обороны (ПВО), как С-400 «Триумф».

В январе аэрокосмический эксперт Дуглас Барри заявил Defense News, что возможности ЗРК С-400 «Триумф», купленных Индией у России, «нельзя недооценивать, равно как и переоценивать». По его мнению, «их разрекламированная максимальная дальность поражения зависит от варианта используемой зенитной ракеты, дальности охвата соответствующих радаров в районе развертывания, способности личного состава эффективно использовать систему, а также шагов и мер противодействия, которые может предпринять любой противник».

В декабре 2021 года РИА Новости со ссылкой на газету Sabah написало, что разрабатываемые Турцией перспективные комплексы смогут заменить российские С-400 «Триумф» и американские Patriot.