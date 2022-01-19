В США рассказали о «переоцененности» российских С-400

Возможности зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», купленных Индией у России, «нельзя недооценивать, равно как и переоценивать», заявил американскому изданию Defense News аэрокосмический эксперт Дуглас Барри.

По его мнению, «их разрекламированная максимальная дальность поражения зависит от варианта используемой зенитной ракеты, дальности охвата соответствующих радаров в районе развертывания, способности личного состава эффективно использовать систему, а также шагов и мер противодействия, которые может предпринять любой противник».

Специалист отмечает, что Индия вместо развертывания С-400 «Триумф» в приграничных с Пакистаном регионах могла бы использовать данную ЗРС для защиты стратегических объектов внутри страны. Согласно Барри, размещение С-400 «Триумф» непосредственно на границе может угрожать самим ЗРС.

По мнению пакистанского аналитика Мансур Ахмед, «индийская риторика, похоже, предполагает веру в то, что С-400 фактически делают ее воздушное пространство непроницаемым». Специалист заметил, что эффективность С-400 «Триумф» «против баллистических или крылатых ракет остается под вопросом и будет зависеть от множества факторов».

Ахмед допустил, что ЗРС российского производства, будучи расположенной слишком близко к границе с Пакистаном, может оказаться уязвимой, в частности, для пакистанского управляемого снаряда Fatah-1, испытанного в августе 2021 года, и ракеты Ababeel, а также для систем радиоэлектронной борьбы.

По мнению аналитика Ричарда Фишера, у Китая есть «множество вариантов» для Пакистана. Эксперт допустил, что Пекин, владеющий С-400 «Триумф», может помочь Исламабаду получить доступ к оружию, эффективному против российских ЗРС.

В декабре РИА Новости со ссылкой на газету Sabah написали, что разрабатываемые Турцией перспективные комплексы смогут заменить российские С-400 «Триумф» и американские Patriot.