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Поставленные Украине гаубицы назвали устаревшими

«Российская газета»: Чехия поставила Украине устаревшие САУ Dana

Фото: Slavomir Kubes / Globallookpress.com

Чехия поставила украинским военным самоходные артиллерийские установки (САУ) vz.77 Dana калибра 152 миллиметра. В публикации «Российской газеты» установки назвали устаревшими.

Украинские артиллеристы получили первоначальную модификацию САУ, которую разработали в 1970-х годах. В настоящее время эти установки можно считать устаревшими, отмечает издание.

Благодаря системе автоматического заряжания максимальная скорострельность vz.77 составляет четыре выстрела в минуту. Гаубица может поразить цель на расстоянии до 20 километров. В основе САУ лежит шасси автомобиля Tatra T815 с колесной формулой 8х8.

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САУ vz.77 Dana разработали в 1976 году в Чехословакии, а в 1981 году самоходную гаубицу приняли на вооружение. До 1994 года было изготовлено 750 артиллерийских установок.

Ранее Минобороны России показало работу экипажей САУ 2С19 «Мста-С» в ходе специальной военной операции на Украине.

В марте в публикации 19FortyFive оценили возможности российских корректируемых боеприпасов «Краснополь».

В феврале артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) получили модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2».

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Даниил Иринин
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