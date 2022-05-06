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Минобороны показало кадры работы экипажа установки «Мста-С»

Минобороны России показало работу экипажа САУ 2С19 «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России выполняют задачи по уничтожению укреплений и техники противника в ходе специальной военной операции на Украине. Министерство обороны публикует кадры работы экипажа самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С».

На ролике видно, как военные загружают снаряды, ведут огонь и покидают огневые позиции.

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Отмечается, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» ведут огонь с закрытых позиций по разведанным целям. Огнем орудий артиллеристы уничтожают колонны снабжения и огневые позиции артиллерии и бронетехники.

Также экипажи САУ ведут контрбатарейную борьбу, которая позволяет уничтожать артиллерию противника.

Самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С» приняли на вооружение в 1989 году. САУ предназначена для поражения тактических ядерных средств, средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления. Модернизированная гаубица 2С19М2 получила автоматизированную систему управления огнем и систему навигации. Скорострельность САУ увеличили до 10 выстрелов в минуту.

В феврале подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили 12 модернизированных САУ «Мста-СМ2».

Даниил Иринин
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