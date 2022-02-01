Артиллеристы ЗВО получили модернизированные гаубицы

Подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили новые самоходные артиллерийские установки (САУ). Военным передали 12 модернизированных самоходных гаубиц «Мста-СМ2». Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Сразу после получения артиллерийских орудий военнослужащие приступили к выполнению учебно-боевых задач на войсковых полигонах в рамках мероприятий боевой подготовки зимнего учебного периода», — сообщили в округе.

В сообщении отметили, что модернизированные гаубицы «Мста-СМ2» получили автоматизированную систему управления огнем. Это увеличило прицельную скорострельность. Также машина может использовать цифровые карты для ориентирования на местности.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев подчеркнул, что «Мста» может использовать осколочно-фугасные, высокоточные управляемые боеприпасы «Краснополь», активно-реактивные выстрелы и постановщики помех.

В декабре 2021 года источники в Минобороны России сообщили, что госиспытания САУ «Коалиция-СВ» планируют завершить в сентябре 2022-го.