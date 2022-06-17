Франция отдаст Украине почти четверть своих запасов гаубиц

Франция поставит Украине почти четверть из своих запасов самоходных гаубиц Caesar

Во время визита в Киев 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине еще шесть самоходных гаубиц Caesar, увеличив общее число обещанной техники этого типа до 18. Как отмечает Sputnik, Париж таким образом отдаст Киеву почти четверть своих гаубиц.

Как сообщало издание Le Monde, всего у Франции имеется 76 гаубиц Caesar. Тогда в Елисейском дворце подчеркивали, что это оборудование берут из своих запасов, со складов французской армии.

У описанных гаубиц дальность действия достигает 40 километров.

Франция активно поставляет Украине оружие в связи с началом российской спецоперации на ее территории. Речь идет о нескольких десятках ракет «Милан», десятках тысяч снарядов, а также о танках и самолетах в дальнейшем.