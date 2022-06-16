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Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки

Президент Франции Макрон заявил, что Запад договорился не давать Украине самолеты и танки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам французского лидера, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией», — отметил Макрон, добавив, что Киев в курсе этих договоренностей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал, что альянс готов продолжать помогать Киеву вооружениями во что бы то ни стало, даже несмотря на попытки российских военных наносить удары по поставляемым грузам.

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Марина Совина
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