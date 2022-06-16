НАТО заявила о готовности поставлять Киеву оружие во что бы то ни стало

Столтенберг: НАТО продолжит поставлять Киеву оружие, несмотря на удары России по грузам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал, что альянс готов продолжать помогать Киеву вооружениями во что бы то ни стало, даже несмотря на попытки российских военных наносить удары по поставляемым грузам, передает ТАСС.

«Наше моральное обязательство заключается в том, чтобы оказать поддержку. Конечно, Россия пытается атаковать грузы с оружием, поставляемым партнерами и союзниками по НАТО. Однако для меня это не повод прекращать оказание помощи, потому что Украина ведет справедливую войну, защищая себя», — заявил генсек.

По его мнению, Украина, в свою очередь, не представляет никакой угрозы для России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны забывают все, что предшествовало началу спецоперации на Украине 24 февраля, и сваливают вину за начало боев на Москву.