Лавров ответил на вопрос о планах России по захвату других стран

Лавров в интервью BBC News ответил на вопрос о планах России по захвату других стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны забывают все, что предшествовало началу спецоперации на Украине 24 февраля, и сваливают вину за начало боев на Москву. Так он ответил на вопрос журналиста BBC News о том, планируют ли российские власти захватывать другие страны.

Задавая вопрос Лаврову, журналист сослался на заявление российского президента Владимира Путина о том, что Петр I во время Северной войны со Швецией не захватывал ее, а «возвращал» России ее земли. «Сколько еще территорий и какие территории вы собираетесь возвращать?» — отметил журналист.

В ответ министр заявил, что Путин уже «все сказал», и ему добавить нечего. «Еще раз вам скажу: вы пытаетесь забывать все, что предшествовало тому событию. Вы отрицаете, отменяете, не хотите слышать о том, что предшествовало 24 февраля, что предшествовало голосованию в Крыму. Вас не устраивает, что мы очень терпеливы. Но когда терпение "лопается", мы реагируем на хамство и унижение русских людей, как это произошло с государственным переворотом [на Украине] в феврале 2014 года», — заявил Лавров.

В настоящий момент Россия проводит военную операцию на Украине. Некоторые официальные российские лица неоднократно говорили о планах по включению ряда украинских территорий в состав России, в том числе Херсонской и Запорожских областях.