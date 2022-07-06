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В российских колониях и СИЗО ввели новые правила содержания заключенных

Минюст России утвердил новые правила внутреннего распорядка заключенных в СИЗО и колониях

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минюст России утвердил новые правила внутреннего распорядка заключенных в СИЗО и колониях. Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, введенные правила содержания призваны снять часть устаревших ограничений, а также улучшить оказание медицинской помощи и бытовые условия осужденных и арестованных граждан. В частности, им предлагается разрешить обращение за медпомощью не только в государственные, но и в частные клиники, в том числе на платной основе.

Кроме того, заключенные смогут дистанционно приобретать лекарства при наличии медицинских показаний через администрацию учреждений. Новые правила позволят им держать в тумбочках фотографии и увеличат разрешенное количество хранящихся книг и журналов с пяти до десяти.

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Осужденным беременным женщинам, женщинам с детьми до трех лет и инвалидами первой и второй групп также разрешат ежедневно принимать душ. Кроме того, был дополнен список разрешенных для хранения в камере предметов. Туда вошли электромашинка для стрижки, триммер для бритья, еда, алюминиевые тарелки, ложки, пластиковые контейнеры, электронный термометр и термобелье.

Также родственники и адвокаты смогут навещать заключенных по электронной записи. Обыски будут происходить за ширмой, а в некоторых учреждениях вообще не нужно будет раздеваться — сотрудники будут использовать специальные средства обнаружения.

Благодаря новым правилам можно совершать почтовые и банковские денежные переводы. Лица, содержащиеся под стражей, смогут заниматься спортом с использованием стационарного спортивного инвентаря, а также в специально оборудованных для этого местах. В распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых предусматривается выделение не менее одного часа для занятий спортом.

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Екатерина Власова
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