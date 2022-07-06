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Младшая сестра Майли Сайрус рассказала о своей зависимости

Младшая сестра Майли Сайрус рассказала о своей зависимости от ксанакса

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

22-летняя американская певица и актриса Ноа Сайрус, младшая сестра исполнительницы Майли Сайрус, откровенно рассказала о своей зависимости от ксанакса. Об этом сообщает CNN.

Исполнительница поведала, что впервые попробовала ксанакс в возрасте 18 лет вместе со своим возлюбленным.

«Мой парень, когда мне было 18 лет, был первым человеком, который дал мне ксанакс, и это стало для нас способом сблизиться. Я думаю, что хотела соответствовать ему. Я хотела быть тем, чего хотел он, и тем, что он считал крутым, и тем, что, как я думала, делают все», — сообщила артистка.

После продолжительного употребления препарата Ноа стала спать сутками: «Я клевала носом и засыпала. Не могла поднять голову или держать глаза открытыми — настолько я далеко зашла. Это просто становилось темной бездонной ямой».

По словам младшей сестры Майли Сайрус, избавиться от зависимости ей помогли поддержка ее семьи и близких, а также терапия.

Ранее американская актриса и бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьер рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов.

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Анастасия Астахова
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