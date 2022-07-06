Умер известный российский журналист

Союз журналистов России сообщил о смерти журналиста-международника Георгия Зубкова

Ушел из жизни известный советский и российский журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель Георгий Зубков. О его смерти сообщил на своем сайте Союз журналистов России (СЖР).

О кончине журналиста СЖР рассказали его родные. Зубкову было 96 лет.

«Сотрудник Всесоюзного радио и Центрального телевидения СССР, Георгий Зубков в разное время был комментатором, заместителем главного редактора "Последних известий" на радио "Маяк", главным редактором телепрограммы "Доброе утро", политическим обозревателем, руководил радиотелецентрами советских павильонов на всемирных выставках в Монреале и Осаке», — говорится в публикации Союза журналистов.

Также указано, что журналист являлся одним из основателей и первых работников радиостанции «Маяк». Кроме того, в начале 60-х годов он входил в пул корреспондентов, сопровождавших в поездках первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. С 1972 по 1981 годы Зубков возглавлял в Париже региональное отделение телевидения и радио по странам Западной Европы.

В середине июня стало известно о смерти советского журналиста Игоря Дудинского. Информацию об этом подтвердила его дочь, режиссер Валерия Гай Германика.