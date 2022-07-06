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Собянин объявил о начале работы над «электромосквичом»

Собянин рассказал о создании платформы для сборки электромобилей «Москвич»

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал работу над созданием платформы по выпуску электромобилей «Москвич». Его слова приводит РИА Новости.

«Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич"», — сказал Собянин.

По его словам, на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой автомобилей из «дружественных стран», на втором — более глубокой локализацией того же производства. «Ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием "Москвич"», — заключил градоначальник.

Московский завод Renault перешел в собственность городских властей после того, как французский автоконцерн объявил о решении свернуть работу на российском рынке. Впоследствии столичное правительство заявляло о намерении выпускать на производственных мощностях электрическую версию автомобиля «Москвич».

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Платон Щукин
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