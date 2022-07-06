Французская компания продала долю в российском нефтяном месторождении

Total продала долю в проекте Харьягинского СРП

Французская нефтегазовая компания Total продала долю в российском Харьягинском месторождении и вышла из соглашения о разделе продукции (СРП), сообщает Reuters.

Покупателем выступила государственная компания «Зарубежнефть». Таким образом, Total продолжила выход из российских проектов, который должен обернуться полным уходом с российского рынка.

В Харьягинском СРП Total принадлежало 20 процентов. Сделка еще должна получить одобрение российских властей.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе. Соглашение о разделе продукции с участием Total было подписано в 1995 году сроком на пять лет и вступило в силу в 1999-м. В дальнейшем срок был продлен до 2031 года.

Также в проекте участвовали норвежская Norsk Hydro и «Ненецкая нефтяная компания». «Зарубежнефть» присоединилась к участникам в 2010-м, получив долю в 20 процентов. В 2016-м Total продала «Зарубежнефти» 20 процентов своей доли.

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