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Умер генсек ОПЕК Баркиндо

Генсек ОПЕК Баркиндо скончался на 63-м году жизни

Фото: Remo Casilli / Reuters

Генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо скончался 5 июля на 63-м году жизни. Об этом рассказал глава Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Маллам Меле Кьяри в своем Twitter.

«Он умер вчера около 23 часов. Это вне сомнений является огромной потерей для всей его семьи, для NNPC, для ОПЕК и для глобального энергетического сообщества», — подчеркнул Кьяри.

Одним из последних громких заявлений Баркиндо стали слова о том, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой Россией нефти, не существует. Его слова прозвучали на фоне введения целого ряда антироссийских санкций, в том числе включающих ограничения на поставки нефти и нефтепродуктов. Глава ОПЕК утверждал, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 года. Кроме того, на протяжении 15 лет он был членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии и 23 года проработал в NNPC.

Виктория Кондратьева
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