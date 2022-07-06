Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Подмосковье дети с диабетом начали получать системы мониторинга глюкозы

В Подмосковье дети с диабетом начали получать системы непрерывного мониторинга глюкозы

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Московской области детям с сахарным диабетом первого типа закупили и начали выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Оборудование поставлено в Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области.

«У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тысячи детей с диабетом первого типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей — обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Система непрерывного мониторинга глюкозы — это специальное устройство, которое позволяет отслеживать уровень сахара крови круглосуточно в режиме реального времени. По результатам мониторинга врач-эндокринолог по месту жительства ребенка сможет контролировать заболевание и в случае необходимости корректировать лечебный процесс.

Все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни. Чтобы проверить уровень сахара в крови, достаточно поднести к нему смартфон, на котором установлено специальное приложение.

«Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться», — рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Болгария заблокировала перевод посольству России на сумму 890 тысяч долларов
Россияне собрали 700 тысяч рублей на помощь таксе-инвалиду
Бузова и Безруков поборются за одну премию
Дерматолог назвал вызывающие появление морщин продукты
Григорий Лепс рассказал об угрозе жизни во время своего концерта
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона
Рогозин рассказал о влиянии санкций на Восточный
В Литве открыли огонь по российскому дальнобойщику
В России разрешат специальные меры в экономике для военных операций за рубежом
Взрыв газа произошел на ВДНХ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.