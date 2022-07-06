Координатор гуманитарной миссии ЕР рассказал о работе центров помощи в ЛДНР

Координатор гуманитарной миссии ЕР Артем Туров рассказал о работе центров помощи в ЛДНР

Люди в России объединились, чтобы помочь соотечественникам, которые находятся сейчас в непростой ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор гуманитарной миссии ЕР в Харьковской области, в эфире нового выпуска шоу «Дайте сказать!» Артем Туров.

«Еще в начале СВО наши коллеги-депутаты, те люди, которые уже на протяжении долгого времени помогали Донецку. Луганску, вышли с инициативой открыть центр гуманитарной помощи, потому что мы понимали, что будет довольно серьезная нагрузка на гражданское население. Откликнулись практически все наши региональные отделения — во всех регионах страны у нас работают центры по сбору помощи. Ежедневно собираются тысячи тонн помощи, которая отправляется на территорию ЛДНР и на территорию освобожденных регионов бывшей Украины. И это показатель того, что люди в нашей стране объединились, чтобы помочь нашим соотечественникам, которые находятся сейчас в непростой ситуации», — рассказал Артем Туров.

Он добавил, что освобождение тех или иных территорий влечет за собой определенные гуманитарные проблемы для местного населения. «Потому что, уходя, украинские нацисты — по-другому назвать их не могу, намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру — электросети, водозаборы, любую социальную инфраструктуру. Люди остаются в тяжелой ситуации, и мы не можем действовать по-другому кроме как оказывать поддержку. Так, на прошлой неделе открылся первый центр в Харьковской области, до этого у нас уже были открыты центры в Херсонской области, в Луганске, Донецке. — рассказал он. — Те центры, которые были открыты в Мариуполе, спасли от гуманитарной катастрофы жителей, остававшихся там. Буквально за неделю работы центр посетили более 5 тысяч семей, которые получили помощь и поддержку. Там открылся медицинский кабинет, наши врачи-добровольцы принимают заявки на лекарства, дают первичные консультации. Мы ожидаем, что в начале июля уже заедут узкие специалисты, которые уже на базе центра будут оказывать медицинскую помощь».