IKEA ввела ограничения на заказ товаров

Сеть IKEA ввела ограничения на количество товаров, которые можно приобрести на сайте

Шведская торговая сеть IKEA ввела ограничения на количество товаров, которые можно заказать через форму заявок на сайте. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, покупатели из России могут прибрести не более 70 штук товара одного артикула. При этом вес товаров не должен превышать тысячи килограммов, а сумма покупок не должна быть больше миллиона рублей. В IKEA отметили, что некоторые вещи доступны только в комбинации с другими.

IKEA также ввела заявки для заказа товаров через форму на сайте, однако система не работала. Вскоре компания пообещала возобновить прием заявок. «В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже», — говорится на сайте.

Вечером 5 июля сайт IKEA перестал работать и оказался недоступен для покупателей. На главной странице появилось сообщение о том, что сайт «испытывает большую нагрузку» и заработает «как только это будет возможно».