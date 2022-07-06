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В российском детском саду отравились 27 воспитанников

«Известия»: в частном детском саду Москвы отравились 27 детей, 8 из них госпитализированы

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В частном детском саду Москвы, расположенном на 3-й Хорошевской улице, отравились 27 детей. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сразу после приема пищи у детей возникла рвота. В результате восемь воспитанников российского учреждения госпитализированы, остальных пострадавших детей забрали родители.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 238 Уголовного Кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), отмечает ТАСС. Следователи изымают документацию, также будут допрошены сотрудники коммерческой организации, которая предоставляла услуги по обеспечению питанием детей. Кроме того, результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой столицы.

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Марина Совина
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