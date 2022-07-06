64-летняя Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа

64-летняя актриса Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа на снимке с сестрами

Американская актриса и продюсер Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа на совместном снимке с младшими сестрами. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 64-летняя звезда фильма «Лицо со шрамом» позировала в кофте крупной вязки песочного оттенка и топе с анималистическим принтом, который обнажал зону декольте. Знаменитость не стала укладывать темные у корней и светлые по остальной длине волосы. При этом на снимке также видно, что Пфайффер отказалась от макияжа, продемонстрировав неровный тон кожи и морщины у глаз.

Поклонники оценили кадр обладательницы премии «Золотой глобус», поблагодарили за честность и отметили, что она по-прежнему привлекательно выглядит. «Какая ты красивая», «Божественная», «Мишель, ты шикарная», «Ты до сих пор остаешься моей любимицей», «Оставайся такой же естественной», «Все так же прекрасна», — указали они в комментариях.

В июне американская актриса и писательница Джулианна Мур показала лицо без макияжа и порадовала поклонников. Так, 61-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позировала перед камерой в белой футболке и без косметики. При этом на опубликованном кадре было видно, как ее лицо усыпано веснушками.